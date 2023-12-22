По предварительной версии, причиной пожара стал неисправный обогреватель.

В Иркутске загорелось пятиэтажное общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 20 февраля. Пожар случился на третьем этаже пятиэтажки. Из здания эвакуировались 280 человек. Еще 40 человек эвакуировали с помощью спасателей. В пресс-службе МЧС сообщили, что открытый огонь на 5 квадратных метрах ликвидировал работник общежития. По предварительной версии, причиной пожара стал неисправный обогреватель.

Ранее мы сообщали, что в Крыму потушили пожар в четырех жилых домах.

Видео: МЧС России