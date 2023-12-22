Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В Крыму потушили пожар в четырех жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел днем 19 февраля в селе Кипарисное под Алуштой. В четырех частных двухэтажных жилых домах на улице Алуштинская было зафиксировано возгорание. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 32 специалиста и 14 единиц техники. Работы по тушению пожара были осложнены сильным ветром и очень плотной застройкой.

Ранее мы сообщали, что в Омской области потушили пожар в недостроенной церкви.

Видео: МЧС России