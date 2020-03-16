По информации правоохранительных органов, причиной стрельбы стал некий спор между сторонами.

Два человека погибли при стрельбе в парке Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканала NBC News.

Инцидент произошел 24 июля во время автошоу. По информации правоохранительных органов, причиной стрельбы стал некий спор между сторонами. Отмечается, что стрелков могло быть как минимум двое.

В результате происшествия два человека скончались от ранений. Еще семь человек пострадали.

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Видео: YouTube / CBS Los Angeles