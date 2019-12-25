Еще шестеро пострадали.

Два человека погибли при пожаре в гостинице Хасавюрта на территории Дагестана. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на информацию, полученную от региональных экстренных служб. Также в СМИ сообщается о шести пострадавших. Одним из пациентов стала женщина 1983 года рождения. Известно, что один пациент отправлен в реанимационное отделение. Детей среди пострадавших нет.

В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужчин. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами шесть человек. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что возгорание зафиксировано в ночь на 21 сентября в трехэтажной гостинице в Хасавюрте. Пламя начало распространяться с третьего этажа, где располагается мансарда. Из помещения спасатели смогли эвакуировать 19 человек. Ранее сообщалось о выводе на улице 25 человек, но сведения были уточнены. С пожаром специалисты справились к 06:17 утра по местному времени. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. В ликвидации последствий принимали участие 54 человек из личного состава ведомства и 21 единица спецтехники.

Девять человек, пострадавших при стрельбе в пермском вузе, находятся в тяжелом состоянии.

Фото и видео: Instagram / mchsdagestan

