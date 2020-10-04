Девять человек, пострадавших при стрельбе в пермском вузе, находятся в тяжелом состоянии

Всего было госпитализировано 20 человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что девять человек, которых госпитализировали после стрельбы в пермском вузе, находятся в тяжелом состоянии. По словам министра, всего было госпитализировано 20 человек.

"При оказании медицинской помощи было задействовано 28 бригад скорой медицинской помощи, включая шесть специализированных реанимационных бригад и дополнительно выдвигались еще из территориального центра медицины катастроф дополнительно две бригады. Все пациенты госпитализированы в четыре клиники, наиболее тяжелые пациенты находятся в краевой больнице. Михаил Мурашко, глава Минздрава Росссии

По словам министра, после стабилизации пациентов будет приниматься решение по их транспортировке их Перми. Поднять борты МЧС планируется во завтра утром, то есть 21 сентября.

Напомним, что в Пермь прилетел самолет МЧС с медиками из Москвы.

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