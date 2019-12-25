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В ДТП на трассе "Петербург-Матокса" погибли двое
Сегодня, 11:30
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Arinablinova

В ДТП на трассе "Петербург-Матокса" погибли двое

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Водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

В субботу, 22 февраля, стало известно о ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В ночь на пятницу, 21 февраля, черный "Subaru Impreza" влетел в припаркованный у обочины грузовик "Volvo". По предварительным данным, водитель не справился с управлением. 

Удар оказался настолько сильным, что пассажир и водитель седана скончались до приезда машины скорой помощи. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы писали, что двое погибли при столкновении "ВАЗа" с латвийской фурой в Ленобласти.

Фото: pexels

 

Теги: грузовик, пассажир, смертельное дтп, трасса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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