В ДТП на трассе "Петербург-Матокса" погибли двое

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

В субботу, 22 февраля, стало известно о ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В ночь на пятницу, 21 февраля, черный "Subaru Impreza" влетел в припаркованный у обочины грузовик "Volvo". По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Удар оказался настолько сильным, что пассажир и водитель седана скончались до приезда машины скорой помощи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что двое погибли при столкновении "ВАЗа" с латвийской фурой в Ленобласти.

Фото: pexels