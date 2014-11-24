Жертвами стали пассажир и водитель автомобиля Hyundai.

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Мордовии. Об этом сообщают представители Telegram-канала "Происшествия Саранск Мордовия". По данным журналистов, трагедия зафиксирована около 8 часов утра в Краснослободском районе около села Сивинь, на подъезде к трассе М-5 "Урал".

Водитель автомашины Hyundai выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной "Камаз". Водитель и пассажир Hyundai от полученных травм скончались, еще трое пассажиров данного автомобиля с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение сообщение ГИБДД по региону

ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород рассказал, что движение по трассе временно перекрыто на данном участке. Водителей просят выбирать объездной маршрут через поселки Кадошкино и Кавышкино. Последствия ДТП ликвидируются. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.

Два человека погибли в ДТП на М-7 в Нижегородской области.

Фото: Telegram/Происшествия Саранск Мордовия

