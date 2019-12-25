Люди заживо сгорели в легковом автомобиле.

Два человека погибли в ДТП на М-7 в Нижегородской области. По данным правоохранительных органов, люди заживо сгорели в автомобиле после столкновения с грузовиком. Трагедия произошла утром 16 февраля. По данным ГУ МЧС, кроме двух погибших есть также раненые.

Известно, транспортные средства столкнулись на 491 километре трассы М-7. Это произошло около поселка Красная Лука в Лысковском районе. Легковая машина загорелась после удара. В машине находились двое человек, которые не смогли выбраться на улицу.

Пострадавшей также считается женщина-пассажир. Она госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу. В настоящее время полиция устанавливает личности жертв, а сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

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ГУ МЧС по Нижегородской области