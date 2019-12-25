В Арзамасе девочку похитили по дороге из школы

В преступлении подозревается ранее судимый житель.

Жителя Нижегородской области задержали по подозрению в похищении ребенка. По данным следственного комитета по региону, девочку подозреваемый похитил по дороге из школы в Арзамасе. Инцидент произошел 15 февраля на улице Пушкина. Пострадавшая улучила момент для того, чтобы позвонить отцу. Мужчина сразу же сообщил о произошедшем в полицию.

Установлено, что на несовершеннолетнюю с ножом напал 42-летний местный житель. Он угрожал жертве расправой, а после заставил ребенка пойти с ним в квартиру по улице Свободы. В настоящее время злоумышленник задержан, а девочка возвращена родителям. В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по пунктам в,г,д части 2 статьи 126 УК РФ.

Следователи объяснили, что похититель ранее был неоднократно судим. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Опубликовано видео стрельбы танков Т-72б3 в Нижегородской области.

Фото: Следственный комитет России