В аварии в Ломоносовском районе погибли двое, один пострадал

Иномарка влетела в дерево.

В ночь на понедельник, 18 октября, в аварии в Ленинградской области погибли два человека, а один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По предварительной информации, около 00:10 на 105-ом километре дороги, ведущей из Петербурга в Ручьи, 32-летний водитель "Ниссан Примера" по неустановленным причинам съехал в кювет, после чего влетел в дерево.

От полученных травм водитель и 34-летняя пассажирка скончались на месте, а 33-летняя пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что водитель Mercedes погиб в ДТП с автобусом на севере Петербурга.

Фото: Piter.tv