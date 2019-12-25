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В аварии в Ломоносовском районе погибли двое, один пострадал
Сегодня, 11:58
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В аварии в Ломоносовском районе погибли двое, один пострадал

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Иномарка влетела в дерево.

В ночь на понедельник, 18 октября, в аварии в Ленинградской области погибли два человека, а один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По предварительной информации, около 00:10 на 105-ом километре дороги, ведущей из Петербурга в Ручьи, 32-летний водитель "Ниссан Примера" по неустановленным причинам съехал в кювет, после чего влетел в дерево.

От полученных травм водитель и 34-летняя пассажирка скончались на месте, а 33-летняя пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 

Ранее мы писали, что водитель Mercedes погиб в ДТП с автобусом на севере Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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