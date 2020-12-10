Момент жёсткого ДТП в Приморском районе попал на видео

Двух человек госпитализировали.

Ночью 10-го декабря в Приморском районе произошло серьезное ДТП. По информации Piter.TV, в нем пострадали два человека.

В четвертом часу ночи на перекрестке Коломяжского и Богатырского проспектов столкнулись "Опель" и "Ниссан".

Пострадавшим в одной из машин оказался мужчина 1995-го года рождения. У него зафиксирован перелом костей таза. У девушки 2000-го года рождения сломана рука и черепно-мозговая травма. Их госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Во второй машине, судя по видео, никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на перекрестке Благодатной и Севастьянова ночью тушили светофор.

Видео: Piter.TV