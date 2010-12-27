На проспекте Обуховской обороны автомобилисты показали друг другу свое оружие

Один мужчина достал нож, а второй выстрелил из травматического пистолета.

Во вторник, 30 июля около 16:00 на проезжей части напротив дома №49 по проспекту Обуховской обороны Невского района Петербурга двое автомобилистов достали оружие во время ссоры. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Сначала один из участников стычки выхватил нож. Второй – водитель Range Rover, предположительно кавказец, ответил предупредительным выстрелом в воздух из травматического пистолета. Владелец холодного оружия посчитал, что ему лучше уехать с места событий.

У стрелка были автомобильные номера Новгородской области. Разрешение на оружие он предоставил.

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