Животное выбежало на проезжую часть.

В среду, 31 июля автомобилисты спасли котенка на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Один из участников событий опубликовал видео в группе "ДТП и ЧП".

На кадрах видно, как котенок перебегал дорогу и спрятался под автомобилем у пешеходного перехода. Из-за движения машин по встречной полосе он побоялся вылезать из укрытия. На помощь пришли водители соседних автомобилей - двое мужчин покинули транспорт и отправились выманивать животное из-под колес. Один из них ехал в фургоне, который очень вовремя перекрыл движение по набережной. Благодаря помощи женщины, чей автомобиль облюбовал котенок, его удалось спугнуть на безопасный тротуар.

Автор видео отметил, что котенок жив и здоров. Его забрал водитель еще одного фургона.

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