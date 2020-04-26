Два автомобиля столкнулись на пересечении Оптиков и Планерной

Водители не пострадали.

В ночь на воскресенье, 26 апреля, Porsche Cayenne и BMW G30 столкнулись на пересечении улицы Оптиков и Планерной улицы. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В результате столкновения один из автомобилей врезался в столб. На видео можно заметить сотрудников ГИБДД, которые пытаются разобраться в случившемся.

Очевидцы уточняют, что никто из водителей не пострадал.

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Видео: vk.com/spb_today