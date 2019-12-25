Два автомобиля столкнулись на Кронштадтской площади

Рядом с местом столкновения образовалась небольшая пробка.

В субботу утром, 28 марта, водитель белой машины марки "Peugeot" не справился с управлением и влетел микроавтобус на Кронштадтской площади.

От столкновения у легковушки сильно пострадал капот и передний бампер. На фотографии можно разглядеть одного из водителей, который разговаривает по телефону. Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор", движение на месте случившегося немного затруднено.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте перевернулся каршеринг.

Фото: vk.com/spb_today