Два автобусных рейса Петрозаводск-Петербург отменили из-за закрытия трассы "Кола"

Отмена автобусов связана с перевозкой крупногабаритного груза по маршруту от границы Ленинградской области и Карелии до Костомукши. Перекроют движение по трассе Р-21 "Кола" с 2.00 до 7.00 в период с 8 по 12 августа.

Два ежедневных рейса из Петрозаводска в Петербург отменили 8 августа из-за закрытия трассы "Кола". Об этом сообщили в группе автовокзала Петрозаводска в соцсети "Вконтакте".

Сегодня из Петрозаводска в Петербург не смогут отправиться пассажиры в 21:30, рейс в обратную сторону в 22:05 также отменен. В понедельник, 9 августа, автобусы из столицы Карелии в 9:00 и 21:00 не поедут, а из города на Неве в 9:00 и 17:20.

Отмена автобусов связана с перевозкой крупногабаритного груза по маршруту от границы Ленинградской области и Карелии до Костомукши. Перекроют движение по трассе Р-21 "Кола" с 2:00 до 7:00 в период с 8 по 12 августа.

Ранее мы писали на каких участках трассы будет перекрыто движение.

Фото: pexels

