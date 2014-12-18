Два авто не поделили дорогу на перекрестке Лесного и 1-й Муринского проспектов

По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером в пятницу, 19 февраля, на перекрестке Лесного и 1-го Муринского проспектов произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. Судя по кадрам, авария произошла довольно нелепо: к перекрестку приблизились два авто. Водитель одной машины, по всей видимости, хотел повернуть и выехал на перекресток в тот момент, когда двигалось встречное авто. Вероятно, автовладелец не убедился в безопасности своего маневра.

Ранее мы писали, что на перекрестке Ярославского и Енотаевской столкнулись "Лада" и трамвай.

Видео: Piter.TV