За день у двух автомобилистов в Петербурге пропали иномарки Hyundai Tucson

Возбуждены уголовные дела по обоим фактам угона.

Во вторник, 23 марта, сразу у двух жителей Петербурга пропали автомобили одинаковой марки, Hyundai Tucson. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Первым в полицию обратился 54-летний неработающий мужчина, чья иномарка исчезла с парковки у дома №123 корпус 3 по улице Савушкина. Ущерб автовладелец оценил 1,6 млн рублей. Полицейские посредством просмотра записей с камер установили, что около 22.51 машина ехала по КАДу от Приморского шоссе к Выборгскому.

Днем правоохранители получили сообщение от 48-летней гендиректора коммерческой фирмы. Женщина не обнаружила свой синий "Хендай" за полтора миллиона рублей на парковке у дома на улице Латышских Стрелков. Камеры засекли четырехколесного беглеца на Российском путепроводе: в девятом часу вечера 22 марта машина ехала о участку дороги до проспекта Солидарности.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о краже.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили пять уголовных дел из-за хищения госнедвижимости.

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