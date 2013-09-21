Два Ту-95МС пролетели над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

Экипажи сопровождали самолеты Су-35С.

Российские бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С провели плановый полет над Беринговым, Охотским и Чукотскими морями. Такое заявление сделали представители пресс-службы Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что все полеты выполнялись в строгом соответствии с требованиями международного права. Экипажи ВВС и ПВО РФ Восточного военного округа находились над нейтральными водами.

Специалисты добавили, что российская сторона усилила мониторинг за действиями американских боевых кораблей, находящихся в акватории Черного моря. К слежению за иностранными судами привлечены силы Черноморского флота. В операции принимают участие ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен". К кораблям, оснащенному крылатыми ракетами "Калибр", подключился дополнительно "Павел Державин".

Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье.

Фото и видео: Минобороны России