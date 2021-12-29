Дуров: запрет криптовалют в России уничтожит отрасли высокотехнологичной экономики

Основатель Телеграма объяснил, почему решение ЦБ невыгодно для России.

Российский специалист, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что запрет криптовалют в России уничтожит отрасли высокотехнологичной экономики. Такое мнение аналитик высказал в собственном ТГ-аккаунте. Он прокомментировал решение Центробанка запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Стремление регулировать хождение криптовалют естественно. Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Павел Дуров, эксперт

По словам эксперта, отдельные представители СНГ сейчас принимают прогрессивные законы в области блокчейна. На данный момент РФ считается одной из лидирующих стран по числу высококлассных профессионалов блокчейн-индустрии. Дуров призвал власти сформировать баланс распределения сил в финансовой системе.

Банк России предлагает запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

Фото: Вконтакте / Павел Дуров

