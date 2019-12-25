Основатель мессенджера поддерживает предложение членов "Справедливой России".

Павел Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России. В своем аккаунте основатель мессенджера заявил, что приветствует данную инициативу. Ранее с подобным предложением выступили депутаты из "Справедливой РФ" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.

Разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис Павел Дуров, основатель Telegram

Предприниматель отметил, что отмена блокировки мессенджера в России позволила бы инновационно заниматься развитием и сохранением национальной безопасности страны. Ранее блокировку Telegram объясняли необходимостью борьбы с терроризмом. По словам Дурова, за последнее время мессенджер модернизировал систему обнаружения и блокировки экстремистских сообщений.

Теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно Павел Дуров, основатель Telegram

Дуров объявил о закрытии проекта TON.