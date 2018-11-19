Дуров назвал семь минусов Кремниевой долины в ответ на фильм Дудя

Он отметил, что США — это полицейское государство.

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров назвал семь минусов Кремниевой долины, из-за которых не стоит туда переезжать. Так он прокомментировал недавно вышедший фильм Юрия Дудя о том, как устроена IT-столица мира.

Среди минусов Дуров назвал высокие налоги, посредственное образование, недоступность здравоохранения. Он отметил, что США — это полицейское государство. Также он подчеркнул, что в долине скупая культурная жизнь и очень большая стоимость разработки проектов.

Также Павел Дуров заявил, что у американского IT-рынка сейчас довольно слабые перспективы, так как многие успешные стартапы возникают за пределами Кремниевой долины.

Ранее в Госдуме предложили разблокировать Telegram.