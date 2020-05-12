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Дуров объявил о закрытии проекта TON

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Проект TON и Gram был запущены 2018 году. 

Основатель "Вконтакте" и "Telegram" Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отаказ от продолжения работы над проектом предприниматель объяснил противодействием со стороны властей США и американского суда. Власти Америки неоднократно налагали запрет на запуск TON. Это связано с тем, что криптовалюта Gram не прошла регистрацию в качестве ценной бумаги.

Проект TON и Gram был запущены 2018 году. 

Видео: Youtube/TechCrunch

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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