Дуран близок к переходу в "Зенит"

Футболиста возьмут в аренду до конца нынешнего сезона без опции выкупа.

Нападающий футбольного клуба "Фенербахче" Джон Дуран, права на которого принадлежат "Аль-Насру", близок к переходу в петербургский "Зенит". Об этом сообщил журналист Пайп Сьерра в своих соцсетях.

По информации источника, стороны ведут переговоры о переходе 22-летнего колумбийца к сине-бело-голубым. Отмечается, что сделка продвигалась непросто, но сейчас клубы приблизились к ее оформлению. Дуран перейдет в "Зенит" на правах аренды до конца нынешнего сезона без опции выкупа.

Джон Дуран играет в "Фенербахче" с лета 2025 года на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч во всех турнирах и забил пять голов. До этого футболист играл за "Астон Виллу" и "Аль-Наср".

Фото: maxppp.com