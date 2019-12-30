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Дуглас Сантос рассказал о своем отпуске и встрече с Халком
Сегодня, 17:59
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arteliseev

Дуглас Сантос рассказал о своем отпуске и встрече с Халком

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Защитник "Зенита" поделился воспоминаниями.

Дуглас Сантос рассказал "Зениту", как прошел его зимний отпуск. Защитник отправился домой, в Бразилию, где большую часть времени провел с семьей и друзьями. Сантос отметил, что его жена и дочь вернулись с ним в Петербург и не собираются возвращаться домой, чему футболист очень рад. 

Спортсмен также упомянул, что встречался с Халком, который спрашивал о делах "Зенита". Бывший нападающий сине-бело-голубых попросил передать отдельный привет Сергею Семаку, с которым играл в одной команде. 

Ранее мы сообщали, что игроки СКА вернулись в Петербург после молодежного чемпионата мира.

Фото: Facebook / DOUGLAS SANTOS

Теги: дуглас сантос, зенит, петербург, халк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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