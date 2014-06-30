В Петербурге полностью очистят Дудергофский канал к 2024 году

Работы пройдут в три этапа.

В ближайшие три года в Петербурге очистят от донных отложений Дудергофский канал. Работы будут проходить в три этапа, которые планируют завершить в 2024 году. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Ленводхоз".

С каждым годом Дудергофский канал все больше нуждается в очистке, поскольку в русле канала происходит активное зарастание водной растительностью и значительная заиленность. Это связано со слабой проточностью и большим содержанием органических веществ в стоках, поступающих в воду.

Ранее петербуржцы увидели в канале мертвую рыбу. Позже специалисты Росприроднадзора пришли к выводу, что река не является источником, которая привела к замору. При этом на протяжении практически всего Дудергофского канала мертвая рыба все же плавала. Там заметили маслянистую пленку.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Ленводхоз"