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В Петербурге полностью очистят Дудергофский канал к 2024 году
Сегодня, 16:05
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В Петербурге полностью очистят Дудергофский канал к 2024 году

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Работы пройдут в три этапа.

В ближайшие три года в Петербурге очистят от донных отложений Дудергофский канал. Работы будут проходить в три этапа, которые планируют завершить в 2024 году. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Ленводхоз"

С каждым годом Дудергофский канал все больше нуждается в очистке, поскольку в русле канала происходит активное зарастание водной растительностью и значительная заиленность. Это связано со слабой проточностью и большим содержанием органических веществ в стоках, поступающих в воду. 

Ранее петербуржцы увидели в канале мертвую рыбу. Позже специалисты Росприроднадзора пришли к выводу, что река не является источником, которая привела к замору. При этом на протяжении практически всего Дудергофского канала мертвая рыба все же плавала. Там заметили маслянистую пленку.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Ленводхоз"

Теги: дудергофский канал, очистка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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