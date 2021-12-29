Дуда и Зеленский обсудили, как Польша может содействовать деэскалации на границе Украины

Анджей Дуда и Владимир Зеленский обсудили, как Польша может содействовать деэскалации на государственной границе Украины. На брифинге сотрудник канцелярии лидера Варшавы по международной тематике Якуб Кумох дал комментарий по поводу встречи, прошедшей в Висле.
Большую часть того, что обсуждалось, я не могу передать. Это говорилось с глазу на глаз. Факт, что мы говорили о том, что происходит у украинских границ.
Якуб Кумох, представитель Польши
Чиновник смог рассказать прессе о том, что Киев и Варшава подняли вопросы сотрудничества, взаимодействия по формированию безопасной обстановки в регионе, а также другие технические вопросы. В частности, раскрывались темы поддержки Киева и дальнейшие шаги в данном направлении.
Польша: договоренности с Чехией по шахте "Туров" включают отзыв Прагой иска.
Фото и видео: YouTube / TVP Info
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все