Дуда и Зеленский обсудили, как Польша может содействовать деэскалации на границе Украины

В Висле мировые лидеры обсудили вопросы безопасности региона.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский обсудили, как Польша может содействовать деэскалации на государственной границе Украины. На брифинге сотрудник канцелярии лидера Варшавы по международной тематике Якуб Кумох дал комментарий по поводу встречи, прошедшей в Висле.

Большую часть того, что обсуждалось, я не могу передать. Это говорилось с глазу на глаз. Факт, что мы говорили о том, что происходит у украинских границ. Якуб Кумох, представитель Польши

Чиновник смог рассказать прессе о том, что Киев и Варшава подняли вопросы сотрудничества, взаимодействия по формированию безопасной обстановки в регионе, а также другие технические вопросы. В частности, раскрывались темы поддержки Киева и дальнейшие шаги в данном направлении.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info