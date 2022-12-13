Дуда: Зеленский может посетить Польшу во время визита Байдена, "если будет необходимость"

Политик не исключил приезда коллеги из Киева в Варшаву.

Украинский президент Владимир Зеленский может посетить Польшу во время официального рабочего визита американского президента Джо Байдена в том случае, "если будет необходимость". Представитель Варшавы подчеркнул, что прежде всего речь идет о личном решении его украинского коллеги. Тот сможет прибыть в соседнее государство в том случае, если это позволит обстановка, связанная с обороноспособностью Киева. Соответствующее заявление глава государства сделал местным журналистам после проведения встречи в Лондоне с британским премьер-министром Риши Сунаком. Польский лидер напомнил о том, что Владимир Зеленский недавно был в США, Лондоне и Париже.

Как вы знаете, важнейшее для него место - это Украина, Киев, так как президент активно участвует в обороне Украины. Вы знаете его позицию. Если будет такая необходимость, он прибудет. Анджей Дуда, президент Польши

Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности".

Фото и видео: YouTube / TVP Info

