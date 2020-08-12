Он добавил, что уважает силу и понимает, что без полиции государство существовать не сможет.

Российский журналист Юрий Дудь призвал белорусских силовиков не калечить свой народ. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

По его словам, он увидел как правоохранители в Белоруссии стреляют в безоружных людей или избивают их.

Причем не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке. Юрий Дудь, журналист

Он отметил, что похищать журналистов другой страны на 40 часов это "какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства".

Дудь добавил, что уважает силу и понимает, что без полиции государство существовать не сможет.

- Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков.

По его мнению, если силовики и дальше продолжат избивать мирных граждан, то это вызовет ненависть народа к "главному начальнику", за которой последует тотальная изоляция от всех прогрессивных стран.

Ранее белорусский ОМОН начал стрелять по окнам многоэтажки в ответ на выкрики "позор".

Видео: TG / NEXTA live