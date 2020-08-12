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Белорусский ОМОН начал стрелять по окнам многоэтажки в ответ на выкрики "позор"

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Силовики ищут прячущихся протестующих в жилых зданиях.

Белорусский ОМОН начал стрелять по окнам многоэтажки в ответ на выкрики "позор" и "фашисты". Об этом сообщили журналисты из издания Tut.by. По данным очевидцев, инцидент произошел на окраине Минска. Силовики предприняли активные действия после того, как из издания стали доноситься неодобрительные выкрики из-за избиения правоохранителями ногами и дубинками протестующих.

Известно, что аналогичная ситуация произошла около подъезда на проспекте Дзержинского в Минске. Там местные жители скинули на сотрудника ОМОНа с верхних этажей дверь. Таким образом активисты пытались спасти человека, которого избивал силовик. Однако "снаряд" упал рядом с правоохранителем. 

ОМОН штурмует жилые здания в Минске. Спецназ выламывает входные двери при помощи тарана. Силовики разыскивают прячущихся в подъездах участников протестов.

Тихановская записала второе видеообращение, на котором очень напугана.

Видео: Telegram / TUT.BY новости

Теги: белоруссия, омон, протесты, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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