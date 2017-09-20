Дублер Фримена рассказал, как его хотели раздеть в Петербурге

К мужчине несколько раз подходили и просили сфотографироваться с ним.

Накануне Петербург посетил дублер американского актера Моргана Фримена Ллойд Коллинз. В беседе с 78.ru он рассказал о реакции горожан на него.

Коллинз отметил, что привык к излишнему вниманию, так как его часто путают с Фрименом. Он рассказал, что многие прохожие подходили к нему и просили сфотографироваться. Кто-то даже в шутку попросил снять рубашку, в которой он на тот момент был.

"Да, меня часто путают с Фрименом. Это потому, что я работал его дублером в кино", - заявил актер.

Коллинз рассказал, что приехал в Северную столицу впервые. Он заявил, что ему понравился наш город и отметил доброту и душевность местных жителей.

Ранее в сети появилась фотография, на которой петербурженка запечатлена якобы с Морганом Фрименом. В своем микроблоге женщина похвасталась, что встретила популярного актера в Кронштадте. На фотографиях он был обличен в одежду священника. Однако если получше присмотреться, становится понятно, что на фото не Фримен, а его дублер.

Видео: Instagram / natalibastuk, twitter.com/Chiyaanajith7