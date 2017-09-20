Петербурженка встретила "Моргана Фримена" на съёмках фильма в Кронштадте

Мужчина хоть и похож на знаменитого актёра, но таковым не является.

Петербурженка на выходных встретила в Кронштадте популярного голливудского актёра "Моргана Фримена". Фотографии с актёром она опубликовала в Instagram.

Петербурженка написала в блоге, что хотела на выходных подняться под купол Морского Никольского собора. И в этот день ей повезло вдвойне, она встретила американского актёра Моргана Фримена. На фотографиях актёр облачен в одежду священника.

Однако, мужчина хоть и похож на знаменитого актёра, но таковым не является. Различия вы можете увидеть сами.

Фото и видео: Instagram/ morganfreeman; natalibastuk