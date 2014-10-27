Депутат ЗакСа отправил "антироссийскому" Моргану Фримену матрешку, ушанку и водку

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев отравил актеру Моргану Фримену, который накануне открыл "Комитет по расследованию России", посылку с чисто русскими подарками.

Депутата петербургского парламента Алексей Цивилев решил взяться за американского актера Мргана Фримена, который накануне объявил о создании "Комитета по расследованию России".

Цивилев отметил, что актер нарочно ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Политик также отмечает, что Фримен воодушевлен периодом холодной войны.

"В его высказываниях четко видна антироссийкая пропаганда, которая в первую очередь направлена на самих американцев, которым специально пытаются привить отвращение к русским", - передает слова депутата его пресс-служба.

В связи с этим народный избранник обратился к главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой не отзывать актеру визовую поддержку. Кроме того, парламентарий решил отправить Фримену посылку. Так как актер "стереотипно мыслит", ему достанутся самые стереотипные подарки: матрешка, шапка-ушанка и водка.

"Комитета по расследованию России" создали для расследования вмешательства Кремля в американские выборы. В него вошли бывший глава ЦРУ Джеймс Клэппер, режиссер Роб Райнер, эксперт по внешней политике Макс Бут и другие.

Видео: YouTube/Alan Houser