Эксперт опроверг высказывание Моргана Фримена о вмешательства России в выборы президента США

Специалист раскрыл причины,по которым вмешательство России в "демократическую Америку" было невозможным.

20 октября известный американский актер Морган Фримен записал видеообращение о том, что Россия “нападает” на Америку, а также занимается кибератаками на государство США.

Издание “Политэксперт” обратилось к специалисту по проблемам международной безопасности от за комментарием по данной ситуации с высказыванием Моргана Фримена. Как отметил Алексей Фененко, американцы сами никогда не скрывали собственного вмешательства в выборы России. Однако, по мнению эксперта, наше государство не могло ответить США подобными действиями. Алексей Фененко считает, что если американскую демократию могут пошатнуть какие-то посты в Facebook или Twitter, то у США проблемы.

Специалист отметил, что нам не было никакого смысла вмешиваться в выборы президента Трампа хотя бы из-за того, что за то время, которое он управляет страной, никаких улучшений отношений с Россией не было. В это же время Морган Фриман утверждал, что Россия замешана в целой глобальной операции по возведению Трампа на “престол”.

Видео: YouTube/Alan Houser