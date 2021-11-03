Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" добиться ничей с "Аталантой" в Лиге чемпионов

Португальский форвард забил пять голов в четырех матчах турнира.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Аталантой" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе "Атлети Адзурри д"Италия" в Бергамо и завершилась со счетом 2:2.

По ходу встречи клуб из Англии дважды отыгрывался. На голы Йосипа Иличича и Дувана Сапаты дублем ответил Криштиану Роналду. Второй мяч португальский форвард забил в конце второго тайма. В нынешнем розыгрыше турнира на счету Роналду пять голов в четырех матчах.

Благодаря ничейному результату "Манчестер Юнайтед" остался на первом месте в группе F, набрав семь очков. "Аталанта" с пятью очками занимает третье место.

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Видео: Twitter/Cr7xMadridista