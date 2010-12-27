Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры в честь 25-летия картины

В Огайо сувениры получат Тим Роббинс, который исполнил роль Энди, Морган Фримен (Рэд), режиссер Фрэнк Дарабонт и другие.

Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров. Именно под этим деревом Энди оставил записку для Рэда, когда оказался на свободе. В этом году исполнилось 25 лет со дня выхода картины на экраны. Об этом сообщил TMZ.

Дерево было срублено еще в 2016 году, так как его сильно повредил ураган. Из частей этого дуба и были сделаны таблички. На каждой из них выгравировали портрет персонажа картины и его знаменитую цитату.

В Огайо сувениры получат Тим Роббинс, который исполнил роль Энди, Морган Фримен (Рэд), режиссер Фрэнк Дарабонт и другие.

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Фото: Shawshank Oak Tree LTD