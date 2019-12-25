Стали известны подробности о состоянии школьниц после ДТП в Пушкино

Три семиклассницы попали в аварию по дороге на выступление.

Утром четверга, 1 декабря, на трассе Пушкино — Красноармейск столкнулись 2 иномарки. В результате пострадали водитель и пассажир такси. Во второй машине повреждения получили 3 ученицы седьмого класса из Лыткарино, которые направлялись на песенный фестиваль, посвященный празднику МЧС. О самочувствии подростков телеканалу "360" рассказал отец одной из пострадавших.

Мужчина отметил, что ни одна девочка после ДТП не находилась в тяжёлом состоянии.

Там нет никого в тяжелом состоянии. <…> Вот у [дочери] — у нее ушиб ребер, и у другой девочки, насколько я знаю, тоже. А у третьей девочки перелом ребра. У нее даже какое-то оперативное вмешательство, по-моему, было. Но она не в тяжелом состоянии. Я со всем с ними сегодня с утра был, разговаривал, с ними все хорошо. собеседник телеканала "360"

Тем не менее, подростки получили большой стресс. По словам собеседника, они испугались из-за того, что через лобовое стекло такси во время аварии вылетел человек. Девочки беспокоились, что авария закончилась для него летальным исходом.

Ранее мы сообщили о том, что опубликовано видео смертельного ДТП с угонщиком такси на Обводном канале.

Фото: Piter.TV