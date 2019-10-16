Друг забитого насмерть красноярца задал вопросы убийце

В сети опубликовано видео из зала судебного заседания, где шло слушанье дела о смертельном избиении молодого мужчины. Суд арестовал сына экс-судьи на 2 месяца.

В Красноярске арестовали на 2 месяца Андрея Шилова, который вместе со своим другом забил насмерть приятеля 15 сентября 2019 года.

Накануне Piter.TV сообщал подробности убийства молодого мужчины в Красноярске. По версии следствия, в ночь на 15 сентября 24-летний и 29-летний друзья поругались по телефону с 31-летним приятелем. После этого телефонного разговора молодые мужчины приехали домой к мужчине и избили его.

Избитого мужчину доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, он скончался. Дело было переквалифицировано на статью "причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть потерпевшего". Подозреваемым была избрана мера пресечения, которая не несла за собой ограничение свободы. После общественного резонанса мужчин все же задержали. МВД РФ по Красноярскому краю опубликовали видео задержания друзей.

Состоявшееся судебное заседание по данному уголовному делу вынесло решение арестовать Андрея Шилова, одного из фигурантов дела, сроком на 2 месяца. Заседание было открытым, на котором присутствовали журналисты и друзья убитого мужчины. Друг погибшего задал Шилову вопросы, на которые арестант не дал ни единого ответа. Шилов сидел, опустив голову, и прятал лицо.

Видео: Mash