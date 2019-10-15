Опубликовано видео задержания подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

Двое друзей насмерть забили приятеля и записали на видео.

15 сентября 2019 года двое друзей избили до смерти приятеля и находились до сих пор на свободе.

Сейчас, в середине октября, подозреваемых в убийстве молодого мужчины задержали. По версии следствия, в ночь на 15 сентября 24-летний и 29-летний друзья поругались по телефону с 31-летним приятелем. После этого телефонного разговора молодые мужчины приехали домой и избили 31-летнего.

Избитого мужчину доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, он скончался. Дело было переквалифицировано на статью "причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть потерпевшего". Подозреваемым была избрана мера пресечения, которая не несла за собой ограничение свободы. После общественного резонанса мужчин все же задержали. МВД РФ по Красноярскому краю опубликовали видео задержания друзей.

Кроме этого, Главным управлением МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.

Видео: МВД ГУ МВД России по Красноярскому краю