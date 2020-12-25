Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича

Он в завуалированной форме назвал чиновника лжецом.

Шоумен, друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал украинским военным анекдот про советника главы офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщает "Страна.ua".

В своем выступлении Кошевой в завуалированной форме назвал Арестовича лжецом, высмеивая привычку чиновника публично заявлять о непроверенных сведениях. Он также упомянул в анекдоте имена сказочных персонажей. Украинские военные оценили шутку.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Украину с 24 февраля прибыли наемники более чем из 60 стран.

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