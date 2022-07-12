Минобороны РФ: на Украину с 24 февраля прибыли наемники более чем из 60 стран

Большинство из них представляют Польшу.

На Украину с 24 февраля прибыли наемники более чем из 60 стран. Об этом сообщили в Минобороны России.

С начала военной спецоперацию на территорию Украины прибыли более 7,1 тысячи наемников. Большинство из них представляют Польшу – 1835 человек.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, по скорости и количеству убыли за прошедший период также лидирует Польша. Российские военные уничтожили 166 польских наемников.

Ранее в Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой.

Видео: Минобороны России