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Минобороны РФ: на Украину с 24 февраля прибыли наемники более чем из 60 стран

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Большинство из них представляют Польшу.

На Украину с 24 февраля прибыли наемники более чем из 60 стран. Об этом сообщили в Минобороны России.

С начала военной спецоперацию на территорию Украины прибыли более 7,1 тысячи наемников. Большинство из них представляют Польшу – 1835 человек.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, по скорости и количеству убыли за прошедший период также лидирует Польша. Российские военные уничтожили 166 польских наемников.

Ранее в Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны россии, польша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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