Минобороны РФ: на Украину с 24 февраля прибыли наемники более чем из 60 стран

На Украину с 24 февраля прибыли наемники более чем из 60 стран. Об этом сообщили в Минобороны России.
С начала военной спецоперацию на территорию Украины прибыли более 7,1 тысячи наемников. Большинство из них представляют Польшу – 1835 человек.
По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, по скорости и количеству убыли за прошедший период также лидирует Польша. Российские военные уничтожили 166 польских наемников.
Ранее в Минобороны рекомендовали прибывшим иностранным наемникам вернуться домой.
Видео: Минобороны России
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