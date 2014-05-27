Дрозденко: во Всеволожске заводу Ford нашли инвестора

Площадка автоконцерна во Всеволожске прекратила работу в июне 2020 года.

В Ленобласти во Всеволожске инвестор на площадку завода Ford найден. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам Дрозденко, на сегодняшний день он не имеет права раскрывать собственника, однако уже приступили к стадии переоформления земельного участка на ту компанию, которая придет работать на эти производственные мощности.

Отметим, что площадка автоконцерна во Всеволожске прекратила работу в июне 2020 года. Там производили Ford Focus и Ford Mondeo. Напомним, что завод начал работать в июле 2002 года и стал первым иностранным автосборочным заводом в России.

Ранее работники завода "Интро-Пелла" получили зарплату. Так, 826 сотрудников получили заработную плату на общую сумму более 166,4 млн рублей – выплаты за три месяца (с августа по октябрь), а также аванс за ноябрь.

Фото: Piter.tv