Работники завода "Интро-Пелла" получили зарплату

Работникам заплатили зарплату с августа по октябрь, а также аванс за ноябрь.

В понедельник, 6 декабря, более 800 сотрудников судостроительного завода "Интро-Пелла" получили зарплату, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Так, 826 сотрудников получили заработную плату на общую сумму более 166,4 млн рублей – выплаты за три месяца (с августа по октябрь), а также аванс за ноябрь.

Вопрос решился благодаря совместной работе комитета по труду и занятости населения Ленобласти, областной Госинспекции труда и прокуратуры региона.

Несколько дней назад появилась информация, что завод готовится к реорганизации и продаже части активов холдингу "Норебо". "Фонтанка" писала, что "Интро-Пелла" – подразделение судостроительного завода "Пелла", которое отвечает за строительство и передачу судов заказчикам. Проблемы с зарплатой уже были на заводе в начале 2020 года, долги составляли 80 миллионов рублей.

Фото: Википедия (Ssr)