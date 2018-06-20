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Дрозденко призвал Петербург поделиться половиной налогов
Сегодня, 18:16
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Дрозденко призвал Петербург поделиться половиной налогов

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За год жители области заплатили в казну города 13,5 млрд.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к администрации Санкт-Петербурга с просьбой выделить дополнительные средства в развитие региона. Деньги он предложил брать из городского бюджета.

По словам чиновника, большинство жители близлежащих областей работают в Петербурге, в то время как инфраструктурные расходы берет на себя Ленобласть. Также он назвал сумму уплаченных за год налогов, которые пополнили городскую казну на 13,5 млрд. Дрозденко считает, что власти Петербурга могут "по-соседски" поделиться этими деньгами для решения совместных инфраструктурных проектов.

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Фото: ВК

Теги: александр дрозденко, городской бюджет, смольный
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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