Жертвы политрепрессий смогут получить бесплатную юридическую помощь с 2020 года

Закон подписал Александр Беглов.

Врио главы Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому жертвы политических репрессий получат право пользоваться бесплатной юридической помощи в родном городе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, а также пострадавшие в результате данных мер смогут бесплатно консультироваться у юристов с 1 января 2020 года.

Ранее Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи.

Фото: Вконтакте/Александр Беглов