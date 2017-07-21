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Жертвы политрепрессий смогут получить бесплатную юридическую помощь с 2020 года
Сегодня, 16:06
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nastya960

Жертвы политрепрессий смогут получить бесплатную юридическую помощь с 2020 года

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Закон подписал Александр Беглов.

Врио главы Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому жертвы политических репрессий получат право пользоваться бесплатной юридической помощи в родном городе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, а также пострадавшие в результате данных мер смогут бесплатно консультироваться у юристов с 1 января 2020 года.

Ранее Александр Беглов расширил перечень расходов для получения матпомощи.

Фото: Вконтакте/Александр Беглов

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Теги: адвокаты, беглов, политические репрессий, юристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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