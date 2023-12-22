Дрозденко прокомментировал атаку украинского беспилотника на Ленобласть

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 января.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал атаку ВСУ на регион. Он высказался в своем tg-канале.

Первую информацию об уничтожении БПЛА получил в половине второго ночи. Ситуация находится на контроле военных и силового блока. Жертв и разрушений на территории Ленобласти нет. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 января. Летальные аппараты оперативно перехватили.

Ранее на Piter.tv: из-за атаки дрона ВСУ аэропорт Пулково в Петербурге временно ограничивал свою работу и ввел план "Ковер". В настоящее время работа аэропорта восстановлена и проходит в штатном режиме. Также ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Петербурге. Все обошлось без жертв.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко