Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днём начала работы "Дороги победы"

За счёт железнодорожной линии удалось приблизить окончательное освобождение Ленинграда от осады врага.

Ровно 81 год назад, 5 февраля 1943 года, была открыта "Дорога Победы". Эта железнодорожная магистраль значительно улучшила снабжение блокадного Ленинграда. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям региона в памятную дату.

Руководитель предложил жителям Ленинграда вспомнить тех, кто работал над строительством "Дороги Победы" и возглавлял спасательные поезда, рискуя своей жизнью каждый день под непрерывными обстрелами. За счёт железнодорожной линии удалось приблизить окончательное освобождение Ленинграда от осады врага.

Дрозденко также отметил, что жители этого региона бережно хранят память о подвиге защитников блокадного города, о силе духа мирных граждан и о всех, кто помогал городу выстоять и одержать победу.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти продают заброшенную котельную за 130 млн рублей.

Фото: Правительство Ленобласти