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Дрозденко посетил новый госпиталь для зараженных коронавирусом на 130 мест
Сегодня, 12:00
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Дрозденко посетил новый госпиталь для зараженных коронавирусом на 130 мест

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Больница готовится принимать пациентов с начала следующей недели.

В 47-ом регионе на базе кардиологического диспансера ЛОКБ открылся госпиталь для лечения коронавируса. С визитом в новое учреждение приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

После осмотра помещений, Дрозденко отметил, что больница начнет принимать пациентов со следующей недели: 

Мы понимаем, что Больница им. Боткина в Петербурге не безразмерна и уже выстраиваем логистику доставки больных таким образом, чтобы с понедельника ориентироваться только на койки в областных медицинских учреждениях.

– сообщил губернатор 

Кроме того, было объявлено о мерах по содействию медицинскому персоналу: им будут положены дополнительные выплаты, равные средней зарплате в Ленинградской области  – то есть, около 40 тысяч рублей. Медсестры будут получать половину от этой суммы. Также всем медицинским работникам обеспечат бесплатный проезд в общественном  транспорте.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено еще 10 больных коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: коронавирус, лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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