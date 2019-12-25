Дрозденко посетил новый госпиталь для зараженных коронавирусом на 130 мест

В 47-ом регионе на базе кардиологического диспансера ЛОКБ открылся госпиталь для лечения коронавируса. С визитом в новое учреждение приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
После осмотра помещений, Дрозденко отметил, что больница начнет принимать пациентов со следующей недели:
Мы понимаем, что Больница им. Боткина в Петербурге не безразмерна и уже выстраиваем логистику доставки больных таким образом, чтобы с понедельника ориентироваться только на койки в областных медицинских учреждениях.
– сообщил губернатор
Кроме того, было объявлено о мерах по содействию медицинскому персоналу: им будут положены дополнительные выплаты, равные средней зарплате в Ленинградской области – то есть, около 40 тысяч рублей. Медсестры будут получать половину от этой суммы. Также всем медицинским работникам обеспечат бесплатный проезд в общественном транспорте.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено еще 10 больных коронавирусом.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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