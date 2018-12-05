Гатчинский парк просят защитить от чаек-мутантов

Птицы прилетают на территорию музея-заповедника с полигона "Новый свет".

Атаку чаек-мутантов и бакланов на Гатчинский парк обсудили 21 февраля на заседании межведомственной рабочей группы по разработке и реализации мероприятий в сфере экологической безопасности. Губернатора Ленобласти Александра Дрозденко попросили лично вмешаться в эту ситуацию.

По словам заведующей отделом современного использования историко-культурных ландшафтов музея-заповедника "Гатчина" Александры Алексеевой, ежемесячно чайки оставляют на территории парка помет общим весом в 10 тонн. Это повышает замутненность воды в прудах и ухудшает запах в окрестностях. Кроме того, птицы создают мощный звуковой фон, который затрудняет межвидовое общение остальных пернатых.

Чтобы выяснить причину нашествия огромных птиц, сотрудники музея обратились в Зоологический институт РАН. Ученые пояснили, что на увеличение числа чаек и бакланов могло повлиять появление крупной кормовой базы — мусорного полигона "Новый свет".

Дрозденко заявил, что к 2020 году полигон будет закрыт. Кроме того, губернатор Ленобласти потребовал в ближайшее время очистить загаженные чайками пруды.

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