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Александр Дрозденко поделился красотами летних лесов Ленобласти
Сегодня, 10:10
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Александр Дрозденко поделился красотами летних лесов Ленобласти

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Губернатор традиционно пожелал всем продуктивной рабочей недели.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал утро понедельника с того, что поделился красивыми фотографиями. В этот раз он выбрал снимки лесов 47-ого региона и опубликовал их в своем Telegram-канале.

Лес – всегда с настроением. Здесь – всё, что нужно: бодрость и свежесть, тишина и гармония.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В заключение губернатор традиционно пожелал всем продуктивной рабочей недели.

 Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть получит 40 новых школьных автобусов до конца текущего года.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко

Теги: александр дрозденко, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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