Александр Дрозденко поделился красотами летних лесов Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал утро понедельника с того, что поделился красивыми фотографиями. В этот раз он выбрал снимки лесов 47-ого региона и опубликовал их в своем Telegram-канале.
Лес – всегда с настроением. Здесь – всё, что нужно: бодрость и свежесть, тишина и гармония.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
В заключение губернатор традиционно пожелал всем продуктивной рабочей недели.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть получит 40 новых школьных автобусов до конца текущего года.
Фото: Telegram / Александр Дрозденко
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