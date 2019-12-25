Александр Дрозденко поделился красотами летних лесов Ленобласти

Губернатор традиционно пожелал всем продуктивной рабочей недели.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал утро понедельника с того, что поделился красивыми фотографиями. В этот раз он выбрал снимки лесов 47-ого региона и опубликовал их в своем Telegram-канале.

Лес – всегда с настроением. Здесь – всё, что нужно: бодрость и свежесть, тишина и гармония. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В заключение губернатор традиционно пожелал всем продуктивной рабочей недели.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть получит 40 новых школьных автобусов до конца текущего года.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко